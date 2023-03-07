В Турции рассказали об отношениях с Россией в случае победы нового президента

Новый лидер Турции будет укреплять отношения с Россией на уровне институтов, а не лидеров

Кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу в случае победы на выборах продолжит укреплять отношения с Россией на уровне институтов, а не лидеров. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы партии по международным отношениям Унал Чевикез.

«Мы пока не знаем, представитель какой партии (в случае победы) получит портфель министра иностранных дел, но внешняя политика будет выстраиваться согласно манифесту партий. Связывать ее с кандидатурой Кылычдароглу нельзя», — отметил он, имея в виду обещание оппозиционных партий «укреплять связи с Россией через сбалансированный и конструктивный диалог на институциональном уровне».

Чевикез обратил внимание, что в случае победы нового кандидата, отношения с Москвой будут выстраиваться на уровне институтов, а не глав государств, как это происходит при нынешнем президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и Партии справедливости и развития. «Мы будем учитывать при выстраивании отношений с РФ, что между нашими странами давние исторические отношения, при этом мы будем учитывать и членство Турции в НАТО, чтобы внешняя политика велась в равной степени», — заключил он.

Ранее оппозиционный блок «Народный альянс», состоящий из нескольких турецких партий, выдвинул в качестве единого кандидата для участия в президентских выборах Кемаля Кылычдароглу, председателя Народно-республиканской партии, основанной первым президентом республики Мустафой Кемалем Ататюрком. Имя Кылычдароглу было обнародовано в ходе оппозиционного митинга в Анкаре. Также альянс объявил, что лидеры пяти других оппозиционных партий станут вице-президентами в случае победы оппозиции на выборах.

Выборы президента Турции запланированы на 14 мая этого года. Кроме того, в тот же день пройдут парламентские выборы.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов заявил, что Эрдоган может победить уже в первом туре президентских выборов. Опрос исследовательского центра Areda Survey показал, что действующий турецкий президент является фаворитом предвыборной гонки.