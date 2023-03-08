Начало протестов из-за законопроекта об иноагентах в Грузии объяснили

Политолог Калачев связал протесты в Грузии из-за закона об иноагентах с евроинтеграцией

Грузины вышли на митинг против законопроекта об иностранных агентах, поскольку он может помешать евроинтеграции страны. Так начало акций протеста в республике в разговоре с «Лентой.ру» объяснил руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев.

Почему начались протесты?

Около пяти тысяч граждан вышли вечером 7 марта к зданию парламента в Тбилиси в знак протеста против принятия в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. Они требовали от депутатов не поддерживать идею введения понятия «иностранный агент» по аналогии с российским законодательством. По мнению Константина Калачева, принятие такой инициативы сильно усложнит процесс вступления республики в Европейский союз (ЕС).

Принятие закона, который расходится с европейскими представлениями о правах и свободах, закроет путь Грузии в Европу. Поскольку проевропейские настроения в Грузии популярны, можно сказать, что это настроения большинства, а правящая партия «Грузинская мечта» регулярно говорит о европейском выборе, для Грузии эта тема весьма болезненная

«Что касается иноагентов, предполагается, что обвинение в иностранном финансировании могут получить НКО и СМИ, которые критикуют действующую власть. Протестующая Грузия не хочет превращаться в "филиал России"», — объяснил он.

Внутренняя политика

По словам Калачева, большая часть грузинского общества озабочена собственными проблемами, а не вопросами политики. Но в преддверии парламентских выборов в 2024 году начинается борьба за мнения нейтрально настроенных и колеблющихся граждан.

«Я думаю, что закон об иноагентах — это просто триггер для разборок между правящей партией и оппозицией. Очевидно, что мы видим только начало больших событий, поскольку выборы — в 2024 году. Что касается позиции власти, мне она кажется достаточно прочной. Это подтверждает та легкость, с которой силовики разогнали протестующих», — считает политолог.

Законопроект об иноагентах в Грузии считается калькой российского аналога, хотя авторы пытаются ссылаться на американскую практику, отметил Константин Калачев. Документ вызывает недовольство, потому что, несмотря на давние партнерские отношения Москвы и Тбилиси, есть много сложностей, например, ситуация вокруг Южной Осетии и Абхазии, а также фактор релокантов, уверен политолог.

Ждать того, что случится революция, не стоит. Но если мы говорим о молодежи, то новое поколение не говорит по-русски, а говорит по-английски, новое поколение ориентированно на Европу и очень сложно их будет переубедить, что отношения с Россией или закон об иноагентах важнее, чем европейские перспективы

Протесты и реакция

Протесты начались из-за принятого в первом чтении парламентом одного из законопроектов об иностранных агентах. После окончания голосования начались столкновения с силовиками, спецназ применил слезоточивый газ, протестующие забросали полицию коктейлями Молотова. На акции протеста были задержаны 66 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. Она пообещала наложить вето на законопроект, который, по ее словам, является недействительным и никому не нужен. «Это произойдет не сегодня и не завтра, но законопроект должен быть отозван», — подчеркнула политик.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель раскритиковал инициативу, отметив, что она идет вразрез стремлению Тбилиси стать частью Европейского союза.

Грузинский закон об иноагентах

В феврале члены движения «Сила народа» (группа депутатов, которые в 2022 году вышли из правящей «Грузинской мечты», но входят в парламентское большинство — прим «Ленты.ру») внесли в парламент два законопроекта об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».

Первый сравнивают с российским вариантом. Именно он был одобрен 7 марта. Согласно инициативе, некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20 процентов их доходов будет поступать из-за рубежа. Они должны зарегистрироваться, а при отказе сделать это им грозит штраф. Также министерство юстиции может начать в отношении них расследование.

76 из 139 грузинских депутатов поддержали законопроект, 13 высказались против

Второй законопроект условно называется «американским» из-за схожести с Законом о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA, принят в США в 1938 году). Согласно ему, статус иноагента предусмотрен не только для СМИ и неправительственных организаций, но и для других юридических и физических лиц.