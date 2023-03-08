В Грузии началась новая акция протеста из-за закона об иноагентах

В Тбилиси началась новая акция протеста из-за закона об иноагентах

В грузинской столице Тбилиси проходит женский марш против принятия законопроекта об иностранных агентах. Новая акция протеста проходит еще в 10 городах страны, передает «РБК» со ссылкой на местные СМИ.

В столице маршировать вышли пять тысяч человек. Протестующие движутся по проспекту Шота Руставели от площади первой Республики к зданию парламента. Митинг запланирован на 19:00 по местному (18:00 по московскому времени). Власти перекрыли Проспект Руставели, депутаты находятся в здании парламента, также были мобилизованы полицейские.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят в первом чтении 7 марта. Первый вариант закона предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус иноагентов в том случае, если более 20 процентов их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации обязательно должны пройти регистрацию.

Вечером в день принятия законопроекта в Тбилиси прошла первая акция протеста. Во время нее были задержаны 66 человек. Протестующие организовали нападения на парламент, бросали в полицейских «коктейли Молотова» и пиротехнику. Недовольные подожгли здание законодательного органа, забросали камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограждения.