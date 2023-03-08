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17:20, 8 марта 2023Мир

Хорватия поддержала вступление Косово в ЕС

Хорватский премьер Пленкович: страна поддерживает вступление Косово в ЕС

Фото: Virginia Mayo / AP

Хорватия поддерживает вступление самопровозглашенной республики Косово в Евросоюз (ЕС) и Совет Европы, заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

8 марта политик провел встречу с министром иностранных дел и по делам диаспоры Косово Доникой Гервала-Шварц.

«Глава правительства Пленкович отметил хорошие и дружественные отношения Хорватии и (самопровозглашенного) Косово и поддержку, которую Хорватия оказывает Косово на всех форумах с упором на членстве в международных организациях, особенно в ЕС и Совете Европы», — отметили в пресс-службе.

Хорватский премьер также приветствовал подачу Косово заявки на вступление в ЕС и вновь выразил поддержку визовой либерализации с самопровозглашенной республикой.

Ранее глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что проблема Косово должна быть решена за счет сохранения статус-кво. При этом политик полагает, что ее не удастся решить до завершения спецоперации на Украине.

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Полина Матюхина
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