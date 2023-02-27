В Совфеде назвали условие для решения проблемы Косово

Глава оборонного комитета Совфеда РФ Бондарев назвал условие для решения проблемы Косово

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев считает, что проблема Косово должна быть решена посредством сохранения статуса-кво. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Бондарева, территория республики должна остаться частью Сербии. Сенатор отметил, что европейский подход к урегулированию сербско-косовских отношений не нов. Он напомнил, что прецедент был еще в начале конфликта, в 2007 году, когда экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари разработал аналогичный план, основанный на взаимном признании Сербии и Косова. Однако Евросоюз, который должен был быть посредником, отклонил этот план. «Сейчас же предлагается почти то же самое тем же самым Евросоюзом», — написал глава комитета.

По его словам, Россия считает Косово частью законной территории Сербии, не поддерживает сепаратизм. Принятие «европейского плана», по его мнению, как минимум скоропалительно. «Статус Косова не может быть урегулирован, пока в Европе, а именно, на Украине, полыхает военный конфликт, то есть до победного завершения Россией специальной военной операции», — высказался Бондарев.

27 февраля Сербия и Косово поддержали соглашение, которое позволяет перемещаться их жителям по территории друг друга с внутренними паспортами. Об этом сообщил глава Европейского парламента (ЕП) Жозеп Боррель. Позже президент Сербии Александр Вучич назвал тяжелыми переговоры по Косову в Брюсселе.

В феврале Вучич заявил, что Западу остается только мечтать о признании Белградом независимости Приштины. До этого он назвал отказ признавать независимость Косова окончательным решением.