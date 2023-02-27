Вучич назвал тяжелыми переговоры по Косово

Президент Сербии Вучич назвал тяжелыми переговоры по Косову в Брюсселе

Президент Сербии Александр Вучич назвал переговоры по принятию франко-германского плана урегулирования отношений между Белградом и Приштиной, которые состоялись 27 февраля в Брюсселе, тяжелыми. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сербский лидер отметил, что это не стало для него неожиданностью. «Тяжелая встреча. Ожидаемо. Не сдадимся», — заявил он в своем обращении к гражданам.

Также сербский лидер перед вылетом в Брюссель на переговоры по Косову заявил, что не допустит капитуляции Белграда по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Сербия и Косово поддержали соглашение, которое позволяет перемещаться их жителям по территории друг друга с внутренними паспортами. Как отметил глава Европейского парламента (ЕП) Жозеп Боррель, лидеры Сербии и Косова согласились, что переговоры по предложенному ЕС соглашению не требуются.

В феврале Александр Вучич заявил, что Западу остается только мечтать о признании Белградом независимости Приштины. До этого он назвал отказ признавать независимость Косова окончательным решением.