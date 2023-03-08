В США допустили участие связанных с Киевом людей в подрыве «Северных потоков»

В США допустили причастность связанных с Украиной людей к взрывам на «Северных потоках»

В конгрессе США допустили причастность связанных с Украиной людей к взрывам на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет Politico.

«Люди, связанные с Украиной, вероятно, сделали это... Это были не мы и, вероятно, не русские», — приводит издание слова сотрудника аппарата американского парламента, сказанные им на условиях анонимности.

Ранее газета The Times написала, что возможным спонсором диверсий на российских трубопроводах было не какое-либо из правительств, а компания. По информации издания, речь идет не об американцах, россиянах или поляках, а о «частном предприятии с Украины». Подчеркивается, что Киев мог не знать о планах группировки. Имя спонсора циркулирует в разведывательных кругах несколько месяцев, однако держится в тайне.

27 сентября 2022 года компания-оператор трубопроводов Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на них. Позже германские следователи допустили, что за взрывами могут стоять представители одной из западных стран.