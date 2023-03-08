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16:32, 8 марта 2023Бывший СССР

Житель Тбилиси рассказал о ситуации в городе на фоне протестов

Житель Тбилиси Мамрадзе рассказал о спокойной обстановке в городе на фоне протестов

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Тбилиси на фоне протестов из-за принятого в первом чтении грузинским парламентом законопроекта об иностранных агентах спокойная обстановка. Так о ситуации в городе в разговоре с «Лентой.ру» рассказал местный житель и политолог Петре Мамрадзе. Он сравнил ее с проходившими ранее в столице страны акциями.

«Митинг не коснулся значительной части населения Грузии и города Тбилиси. На самом деле народу было мало по тбилисским масштабам, никаких жертв не было, никто существенно не пострадал. В Тбилиси сейчас совершенно спокойно. Что касается здания парламента и прилежащей территории, то редкий день, чтобы там ничего не было. Это вроде Гайд-парка тбилисского — кто-то стоит, кто-то кричит», — объяснил он.

8 марта в центре Тбилиси начался женский марш в знак протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия», шествие движется к зданию парламента. Также акция проходит еще в десяти городах страны.

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В ночь на 8 марта у здания республиканского парламента собрались около пяти тысяч человек. Они требовали не поддерживать идею введения понятия «иностранный агент» по аналогии с российским законодательством. В случае принятия юридическим лицам и СМИ будут присваивать статусы иноагентов, если более 20 процентов их доходов будет поступать из-за рубежа. Еще одна законодательная инициатива предусматривает признавать иноагентами не только медиа и неправительственные организации, но и других физических и юридических лиц.

Во время ночной акции произошли столкновения с силовиками. Спецназ применил слезоточивый газ, протестующие забросали полицию коктейлями Молотова. Были задержаны 66 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих и пообещала наложить вето на инициативу.

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Варвара Кошечкина
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