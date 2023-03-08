Путин назвал российское общество здоровым

Путин: российское общество здоровое и основано на исторических традициях

Президент России Владимир Путин назвал общество в стране здоровым, так как оно основывается на исторических традициях. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что женщины дают миру новую жизнь, и их теплоту и любовь каждый чувствует на протяжении всей жизни.

«Это особая миссия дарованная Всевышним и в нормальном здоровом обществе она ценится выше всего, и в нашем тем более. Почему тем более? Потому что у нас здоровое общество, основанное на наших исторических традициях», — сказал президент, вручая государственные награды выдающимся россиянкам в Кремле.

Ранее Путин поздравил с 8 Марта мать солдата, который погиб в ходе специальной военной операции. Он отправил женщине телеграмму, которая опубликована на сайте Кремля.