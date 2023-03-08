Президент Путин поздравил с 8 Марта мать погибшего в СВО солдата из Омской области

Президент России Владимир Путин поздравил с 8 Марта учительницу из Омской области Гульборшон Хаиржанову, чей сын Азамат погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Глава государства направил матери солдата телеграмму, текст поздравления был опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемая Гульборшон Айдархановна! Позвольте поздравить Вас с Международным женским днем, пожелать здоровья и всего самого доброго», — обратился к женщине Путин.

Президент отметил, что Хаиржанова выбрала благородную профессию и более 40 лет работает учительницей в школе. По словам главы государства, в родном селе Старинке ее искренне любят и уважают за мудрость и отзывчивость, внимательное и заботливое отношение к людям.

Ранее Путин поздравил с 8 Марта всех россиянок. Он отметил, что Международный женский день отмечается во многих странах, но для России это событие наполнено особым теплом и смыслом. Политик заявил, что женская ответственность и умение учитывать все детали вызывают уважение. Отдельно глава государства поздравил женщин-военнослужащих.