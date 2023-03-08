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14:49, 8 марта 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении до 65 солдат ВСУ на двух направлениях

МО РФ заявило об уничтожении до 65 солдат ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
СюжетМинобороны:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка Донецкой народной республики и Новоданиловка Запорожской области. Об этом в среду, 8 марта, заявили в Минобороны России (МО РФ).

За сутки на двух направлениях было уничтожено до 65-ти украинских солдат, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

По данным ведомства, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8798 единиц военной автомобильной спецтехники, 4300 орудий полевой артиллерии и минометов, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8222 танка и других боевых бронемашин, 410 зенитных ракетных комплексов, 3361 беспилотник, 398 самолетов и 217 вертолетов ВСУ.

Также Минобороны России отчиталось о пресечении действий десяти диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. Их удалось ликвидировать, в том числе, в районе населенных пунктов Новоселовское и Артемовка в Луганской народной республике (ЛНР).

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Леонид Немов
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