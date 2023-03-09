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12:05, 9 марта 2023Мир

Россия проведет военные учения с Монголией и Лаосом

Минобороны: Россия встретилась с делегациями Монголии и Лаоса и договорилась об учениях

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные провели встречи с военными делегациями Монголии и Лаоса и запланировали подготовку к совместным учениям «Селенга-2023» и «Ларос-2023». Об этом пишет «Интерфакс».

Консультации по учениям «Селенга-2023» прошли в Бурятии. Сайт Минобороны РФ также сообщил, что в Приморье прошла подобная конференция, на которой военные России и Лаоса обсудили мероприятия в рамках «Лароса-2023».

«Российская делегация под руководством временно исполняющего обязанности командующего общевойсковой армией Восточного военного округа полковника Вячеслава Бабака совместно с коллегами из Лаоса согласовали тему, замысел, сроки и район проведения учения», — говорится на сайте Минобороны.

О том, когда именно пройдут учения, не сообщается.

В середине января также прошли военные учения Белоруссии и России. В мероприятии были задействованы все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) ВС Белоруссии.

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Виктория Кондратьева
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