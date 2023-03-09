Байден пристыдил республиканцев за оценку полиции во время штурма Капитолия

Байден пристыдил республиканцев за оценку действий полиции во время штурма Капитолия

Американский президент Джо Байден пристыдил республиканцев за их оценку действий сотрудников полиции во время штурма Капитолия в 2021 году. Своим комментарием на этот счет он поделился в личном Twitter-аккаунте.

«Я надеюсь, что республиканцам в палате представителей стыдно за то, что было сделано с целью подрыва доверия к нашим полицейским», — написал политик.

Он также выразил поддержку полиции Капитолия на фоне выхода материала на телеканале Fox News о штурме конгресса, напомнив, что тогда были ранены более 140 сотрудников. «Как кто-то может посметь отрицать или усомниться в том, через что они прошли?» — задался вопросом американский лидер.

Ранее Fox News предоставил данные о том, что происходило в день штурма. Журналисты проанализировали свыше 40 тысяч записей с камер наблюдения Капитолия, переданные Кевином Маккарти, спикером палаты представителей конгресса США. Отмечалось, что сторонники бывшего американского президента Дональда Трампа прогуливались по зданию, как туристы.