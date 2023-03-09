Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:48, 9 марта 2023Мир

Байден пристыдил республиканцев за оценку полиции во время штурма Капитолия

Байден пристыдил республиканцев за оценку действий полиции во время штурма Капитолия
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский президент Джо Байден пристыдил республиканцев за их оценку действий сотрудников полиции во время штурма Капитолия в 2021 году. Своим комментарием на этот счет он поделился в личном Twitter-аккаунте.

«Я надеюсь, что республиканцам в палате представителей стыдно за то, что было сделано с целью подрыва доверия к нашим полицейским», — написал политик.

Он также выразил поддержку полиции Капитолия на фоне выхода материала на телеканале Fox News о штурме конгресса, напомнив, что тогда были ранены более 140 сотрудников. «Как кто-то может посметь отрицать или усомниться в том, через что они прошли?» — задался вопросом американский лидер.

Ранее Fox News предоставил данные о том, что происходило в день штурма. Журналисты проанализировали свыше 40 тысяч записей с камер наблюдения Капитолия, переданные Кевином Маккарти, спикером палаты представителей конгресса США. Отмечалось, что сторонники бывшего американского президента Дональда Трампа прогуливались по зданию, как туристы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Появилось видео с попавшим под обстрел в ДНР репером Птахой
На Верхнем Ларсе образовалась пробка в сторону России
Байден пристыдил республиканцев за оценку полиции во время штурма Капитолия
Посол России заявил о признании США профессионализма российского правительства
Латвия отправила изъятые у пьяных водителей авто Киеву
Москвичам напомнили происхождение названия столичной улицы Якиманка
В Европарламенте предупредили Грузию о последствиях подавления протестов
«Бавария» обыграла ПСЖ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Боррель заявил о готовности ЕС передать Украине боеприпасы из оставшихся запасов
Протестующие в Тбилиси начали строить баррикады
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.