Ивлеева в честь дня рождения снялась в нижнем белье

Ведущая Анастасия Ивлеева в честь 32-летия снялась в нижнем белье

Российская ведущая и актриса Анастасия Ивлеева поделилась кадрами откровенной фотосессии, в которой она приняла участие в честь дня рождения. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость снялась на белом фоне в голубом корсетном топе на завязках и кружевных трусах белого цвета. Вдобавок знаменитость надела чулки в тон нижнего белья и серебристые босоножки. Волосы Ивлеевой накрутили и собрали с помощью черного банта, а на лицо нанесли нюдовый макияж. Из аксессуаров на ней — массивное колье.

«Всегда буду пробовать для себя что-то новое и ломать стереотипы. И мне плевать, из профессии я или нет, есть ли у меня слух, голос, размер s, насмотренность, парень, эрудиция, талант, тонкая талия или смех кокетки, нравится или не нравится кому-то, что я ругаюсь матом, не люблю маленький член или не могу купить маме раковину… Плевать!» — подписала именинница пост.

В феврале Ивлеева назвала один из своих комплексов. Знаменитость показала подписчикам старое фото, на котором позирует в коричневой кожаной куртке с меховым воротом, надетой поверх белого лонгслива и облегающих брюк того же цвета. В качестве обуви телезвезда выбрала высокие сапоги в тон верхней одежды. На размещенном кадре видно, что блогерша сделала начес и надела белый ободок на голову. «А что по начесу, ммм?! Мне кажется, у меня был синдром маленькой головы!» — пошутила она.