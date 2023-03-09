В Турции назвали ключевое условие для мирных переговоров России и Украины

Советник Эрдогана назвал перемирие ключевым шагом к мирным переговорам России и Украины

Важным шагом на пути к запуску мирных переговоров между Россией и Украиной должно стать заключение сторонами перемирия. Такое условие назвал Чагры Эрхан, член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и ректор университета Алтынбаш (Стамбул), в интервью «Ленте.ру».

Эрхан напомнил, что стороны уже прежде договаривались о прекращении огня, но на очень непродолжительные отрезки времени. По его словам, сейчас России и Украине следует договориться о перемирии хотя бы на месяц, чтобы организовать переговоры на министерском уровне, где бы уже предметно обсуждалось заключение мира. «В настоящий момент, без создания подобных условий проведение мирных переговоров невозможно», — отметил советник Эрдогана.

Он предположил, что каждая из сторон, вероятно, выдвинет свои предварительные условия для установления перемирия. В случае с Киевом, по его мнению, таким условием может стать передача Запорожской АЭС под контроль Украины или, по меньшей мере, МАГАТЭ, с чем навряд ли согласится Россия. «Но я не думаю, что получится договориться о прекращении огня без удовлетворения каких бы то ни было требований Украины. Киев находится под давлением Запада, который заинтересован в продолжении конфликта», — подчеркнул Эрхан.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывалась от предложений перемирия, «которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение». Министр не уточнил, какие именно инициативы имеет в виду. В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против любого варианта перемирия с Россией, даже временного. По его словам, любые уступки России будут означать капитуляцию для Украины, а временное перемирие приведет к следующему этапу боевых действий в стране.

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в федеральную собственность объектов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в октябре 2022 года после того, как в Запорожской области прошел референдум о вхождении в состав России. На протяжении нескольких месяцев глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры с Россией и Украиной о создании вокруг станции зоны безопасности. По его словам, боевые действия и напряженные условия работы ставят под угрозу ядерную безопасность ЗАЭС. При этом постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил Киев в нежелании реализовать инициативу МАГАТЭ.