В МАГАТЭ призвали создать зону ядерной безопасности на Запорожской АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил создать зону ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). С таким призывом он выступил в понедельник, 6 марта, перед началом заседания Совета управляющих МАГАТЭ. Его слова приводит ТАСС.
По словам Гросси, таких мер требует текущая ситуация на Запорожской АЭС. «Я активизировал свои консультации с обеими сторонами и рассчитываю на вашу постоянную активную поддержку для достижения этой важной меры без дальнейшего промедления», — подчеркнул он, отметив, что боевые действия и напряженные условия работы ставят под угрозу ядерную безопасность ЗАЭС.
Гендиректор МАГАТЭ добавил, что с ноября его агентство завершило пять поставок безвозмездно купленного оборудования разным украинским организациям. В ближайшие месяцы также планируется серия поставок.
Ранее в «Росэнергоатоме» объяснили, с какой целью военные ВСУ устроили провокацию с обстрелом российской охраны инспекторов МАГАТЭ рядом с Запорожской атомной электростанцией.