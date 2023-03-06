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14:39, 6 марта 2023Мир

В МАГАТЭ призвали создать зону ядерной безопасности на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать зону ядерной безопасности на ЗАЭС

Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил создать зону ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). С таким призывом он выступил в понедельник, 6 марта, перед началом заседания Совета управляющих МАГАТЭ. Его слова приводит ТАСС.

По словам Гросси, таких мер требует текущая ситуация на Запорожской АЭС. «Я активизировал свои консультации с обеими сторонами и рассчитываю на вашу постоянную активную поддержку для достижения этой важной меры без дальнейшего промедления», — подчеркнул он, отметив, что боевые действия и напряженные условия работы ставят под угрозу ядерную безопасность ЗАЭС.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что с ноября его агентство завершило пять поставок безвозмездно купленного оборудования разным украинским организациям. В ближайшие месяцы также планируется серия поставок.

Ранее в «Росэнергоатоме» объяснили, с какой целью военные ВСУ устроили провокацию с обстрелом российской охраны инспекторов МАГАТЭ рядом с Запорожской атомной электростанцией.

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Варвара Кошечкина
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