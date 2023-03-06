В МАГАТЭ призвали создать зону ядерной безопасности на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать зону ядерной безопасности на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил создать зону ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). С таким призывом он выступил в понедельник, 6 марта, перед началом заседания Совета управляющих МАГАТЭ. Его слова приводит ТАСС.

По словам Гросси, таких мер требует текущая ситуация на Запорожской АЭС. «Я активизировал свои консультации с обеими сторонами и рассчитываю на вашу постоянную активную поддержку для достижения этой важной меры без дальнейшего промедления», — подчеркнул он, отметив, что боевые действия и напряженные условия работы ставят под угрозу ядерную безопасность ЗАЭС.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что с ноября его агентство завершило пять поставок безвозмездно купленного оборудования разным украинским организациям. В ближайшие месяцы также планируется серия поставок.

Ранее в «Росэнергоатоме» объяснили, с какой целью военные ВСУ устроили провокацию с обстрелом российской охраны инспекторов МАГАТЭ рядом с Запорожской атомной электростанцией.