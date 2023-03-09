Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 9 марта

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на четверг, 9 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки российские военные нанесли массированный «удар возмездия» по объектам на территории Украины в ответ на террористический акт в Брянской области. Удары наносились гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также высокоточным оружием. Минобороны России отчиталось о достижении поставленных целей ударов, подчеркнув, что они были нанесены по элементам военной инфраструктуры Украины, предприятиям ОПК и объектам энергетики.

Украина за сутки на донецком направлении потеряла более 135 военнослужащих, на краснолиманском — до 115, на купянском — до 50, на южнодонецком и запорожском — до 65. Российские военные также уничтожили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в Запорожской области.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 399 самолетов, 218 вертолетов, 3366 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8241 танк и другие боевые бронированные машины. Кроме того, ликвидировано 8816 единиц специальной военной автомобильной техники.