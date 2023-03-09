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14:22, 9 марта 2023Моя страна

В бурятском театре покажут многосерийный спектакль по пьесе Островского

В бурятском драмтеатре покажут многосерийный спектакль по пьесе Островского

Фото: БГАДТ имени Хоца Намсараева

В Государственном Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева в Улан-Удэ покажут многосерийный спектакль по пьесе Александра Островского. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу театра.

Как отмечается, показы частей спектакля «Лес. Начало» («Ой. Эхин») и «Лес. Продолжение» («Ой. ТYГЭСХЭЛ») пройдут 11 и 12 марта. По словам автора постановки Олега Юмова, спектакль будет представлять из себя жанровый и языковый микс — в нем используются русский, бурятский и монгольские языки, а драматические моменты сменяются комедийными.

Согласно сюжету, лес представляется сакральной обителью лесных народов, которая переживает кризис. «Святилище осквернено алчностью, плотской страстью и стяжательством. На продажу выставлена сама мораль, а лес становится разменной монетой в ярмарке человеческого тщеславия», — рассказали в театре о постановке.

Уточняется, что главную роль исполнит в народная артистка Бурятии Саяна Цыдыпова. Также на сцену выйдут народные артисты Бурятии Баир Бадмаев, Цынге Ломбоев, Биликто Дамбаев и Болот Динганорбоев и другие известные в республики актеры.

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Варвара Кошечкина
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