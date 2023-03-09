Стало известно о состоянии запертого с вооруженным россиянином ребенка

Трехлетний мальчик, запертый в квартире с вооруженным отцом в Нижневартовске, не ранен

Трехлетний мальчик, запертый в квартире с вооруженным отцом в Нижневартовске, по предварительной информации, не ранен. Такие данные о состоянии ребенка привела детский омбудсмен по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) Людмила Низамова, передает ТАСС.

Как ей стало известно, силовики ведут наблюдение за несовершеннолетним россиянином по установленной в квартире веб-камере. До этого полицейские эвакуировали два подъезда ближайшего дома в ХМАО.

9 марта сообщалось, что в Нижневартовске неадекватный мужчина захватил ребенка и обстрелял людей с балкона.

Одна из местных жительниц обратилась в полицию из-за неадекватного состояния своего мужа. Россиянка рассказала, что он схватил ребенка, заперся в квартире и никому не открывает. При попытке вскрыть дверь сотрудниками МЧС мужчина выстрелил с балкона.

Предположительно, у жителя Нижневартовска в квартире есть два ружья.