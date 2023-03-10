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17:29, 10 марта 2023Спорт

Тренер ПСЖ отреагировал на слова Мбаппе о вылете клуба из Лиги чемпионов

Главный тренер ПСЖ Гальтье заявил, что ему не нужно уговаривать Мбаппе остаться в команде

Фото: Matthias Koch / IMAGO / Globallookpress.com

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Кристоф Гальтье отреагировал на слова нападающего Килиана Мбаппе по поводу вылета команды из Лиги чемпионов. Комментарий специалиста приводит RMC Sport.

«Любой игрок был бы в таком же состоянии, как он, в том послематчевом интервью. Килиан — игрок ПСЖ, он полон решимости добиться успеха и привести клуб к новым вершинам», — заявил Гальтье, добавив, что ему не нужно уговаривать форварда остаться в команде.

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9 марта Мбаппе оценил проигрыш клуба немецкой «Баварии» в 1/8 финала фразой «это наш максимум, это правда». По сумме двух встреч «Бавария» оказалась сильнее ПСЖ (3:0) и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Парижане второй раз подряд выбыли на этой стадии турнира.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

21 мая прошлого года ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан на три сезона и истечет 30 июня 2025 года.

Ксения Курашкина
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