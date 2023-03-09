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10:20, 9 марта 2023Спорт

Мбаппе отреагировал на вылет ПСЖ из Лиги чемпионов

Мбаппе отреагировал на вылет ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов фразой «это наш максимум»

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Килиан Мбаппе отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов. Его слова приводит France24.

Футболист оценил проигрыш клуба немецкой «Баварии» в 1/8 финала фразой «это наш максимум, это правда». «Чего не хватило ПСЖ? Не так много. У них отличный состав, собранный для победы в Лиге чемпионов», — заявил Мбаппе.

8 марта прошел ответный матч между ПСЖ и «Баварией», который завершился победой последней со счетом 2:0. Первая встреча команд также закончилась в пользу немецкого клуба — 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Бавария» оказалась сильнее ПСЖ (3:0) и вышла в четвертьфинал турнира.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

Дарья Коршунова
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