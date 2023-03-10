Премьер Венгрии допустил пересмотр отношений с Россией

Премьер Венгрии Орбан допустил пересмотр отношений с Россией после конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что Будапешту придется пересмотреть свои отношения с Москвой после завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам политика, пересмотр контактов с Россией в области внешней политики и экономики может произойти на фоне «изменения геополитических реалий».

Орбан также указал на необходимость восстановить российско-европейские отношения после окончания конфликта, однако, по его словам, «это далеко от реальности».

«Вот почему Венгрии необходимо хорошенько подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в области внешней политики и экономики в ближайшие 10-15 лет», — подчеркнул Орбан. При этом венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт заинтересован в сохранении связей с Москвой, в том числе из-за «энергетической зависимости».

Ранее Орбан заявил, что не верит в скорое восстановление экономических связей Европейского союза (ЕС) и России. По его словам, европейские страны переживают скоординированную реструктуризацию власти. «Первым шагом стало отделение европейской экономики от российской», — рассказал Орбан, отметив, что восстановление отношений Москвы и Брюсселя «было бы желательно», но сам он в это не верит.