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14:07, 10 марта 2023Силовые структуры

Сотрудник УФСИН получил взятки от арестованных и попал под следствие

В Пензе сотрудник УФСИН получал взятки от арестованных за передачу запрещенных предметов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Пензе в отношении сотрудника регионального УФСИН возбудили дело о коррупции. Об этом в пятницу, 10 марта, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Пензенской области.

По данным ведомства, 24 февраля младший инспектор дежурной службы следственного изолятора УФСИН передал за вознаграждения арестованному шесть сим-карт, зарядное устройство, портативную колонку и наушники. За это он получил 12 тысяч рублей.

Кроме того, фигурант взял 1,5 и 3 тысячи рублей от арестованных, а взамен передавал запрещенные к проносу продукты.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Мужчина признал вину.

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Екатерина Власова
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