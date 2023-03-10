Инфляция в России впервые за год опустилась ниже десяти процентов

Минэкономразвития сообщил о снижении инфляции в России ниже 10 процентов впервые за год

На прошлой неделе инфляции в России впервые за год опустилась ниже 10 процентов в годовом выражении, до 9,43 процента. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о ценовой ситуации, опубликованном на сайте ведомства.

Неделей ранее показатель достигал 11,01 процента, хотя цены за неделю не изменились. Причиной для улучшения данных по инфляции в годовом выражении стал резкий рост цен, который был зафиксирован год назад.

На неделе с 28 февраля по 6 марта было отмечено снижение цен на плодоовощную продукцию, хотя другие продовольственные товары умеренно дорожали (плюс 0,05 процента).

Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,06 процента, легковых автомобилей — на 0,46 процента, электробытовые приборы подешевели на 0,72 процента, а строительные материалы — на 0,38 процента. Также упали цены на одежду, обувь, белье.

В конце февраля Центробанк сообщил о первом с ноября прошлого года росте инфляционных ожиданий россиян. По оценкам регулятора, граждане начали выражать большее беспокойство по поводу повышения стоимости фруктов и овощей, хлеба и хлебобулочных изделий.