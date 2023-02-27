Инфляционные ожидания россиян неожиданно выросли впервые с октября

ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли впервые с октября

Инфляционные ожидания россиян на год вперед неожиданно увеличились в феврале до 12,2 процента, впервые с ноября 2022 года, говорится в отчете ЦБ. Выросла обеспокоенность граждан ростом цен на фрукты и овощи, а также на хлеб и хлебобулочные изделия.

До этого три месяца фиксировалось снижение инфляционных ожиданий. Регулятор пояснил, что годовые ожидания остаются в диапазоне повышенных значений. Инфляционные ожидания на пять лет вперед упали с 10,9 процента в январе до 9,3 процента в феврале. Наблюдаемая населением инфляция почти не изменилась за месяц, составив 15 процентов.

В отчете также сказано, что склонность россиян к сбережению в феврале продолжила расти, достигнув максимума с марта 2021 года (55,9 процента). Также увеличилась доля россиян (до 34 процентов), уверенных, что сбережения лучше хранить в наличной форме.

Ранее президент России Владимир Путин завил, что инфляция может приблизиться к целевому уровню в 4 процента во втором квартале этого года. Пока показатель находится на уровне 11,61 процента.