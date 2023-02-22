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21:19, 22 февраля 2023Экономика

В России замедлилась инфляция

Минэкономразвития России: инфляция в годовом выражении замедлилась до 11,36 процента

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,36 процента на 20 февраля. Об этом сообщается в обзоре Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации».

Отмечается, что на прошлой неделе инфляция составила 11,61 процента. По данным ведомства, этому поспособствовало снижение темпов роста цен на продовольственные товары — до 0,11 процента (0,35 процента неделей ранее).

Произошло это за счет замедления удорожания плодоовощной продукции и возобновления снижения цен на остальные продукты.

Ранее президент России Владимир Путин оценил уровень инфляции в России и указал, что она приблизится к целевому уровню в 4 процента. Об этом он сказал во время послания к Федеральному собранию.

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Юлия Мискевич
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