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21:54, 10 марта 2023Мир

Немецкий журналист рассказал о поддержке России в Артемовске

Шеф-корреспондент Die Welt Шварцкопф заявил, что жители Артемовска поддерживают Россию

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Шеф-корреспондент немецкой газеты Die Welt Штеффен Шварцкопф, побывавший в Артемовске, рассказал, как жители города относятся к России. Интервью с журналистом опубликовано на YouTube-канале Welt.

Шварцкопф заявил, что жители Артемовска поддерживают Россию. «Когда мы вместе с командой немецких корреспондентов прибыли в Артемовск наблюдать за объявленной украинским правительством эвакуацией, там были люди, которые говорили — мы не хотим уезжать», — подчеркнул он.

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По словам журналиста, жители Артемовска обладают пророссийскими настроениями — они сотрудничают с представителями страны и надеются, что под контролем Москвы их жизнь улучшится. Шварцкопф отметил, что их слова сильно отличаются от информации западных изданий, которые утверждают, что население города стремится служить на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Шварцкопф добавил, что старался убедить жителей Артемовска, однако они отказались его слушать.

Ранее в НАТО допустили переход Артемовска под полный контроль России. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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Марина Совина
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