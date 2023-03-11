Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом Кикиной успешно отстыковался от МКС для возвращения

Корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Анна Кикина, отстыковался от Международной космической станции (МКС), чтобы вернуться за Землю. Трансляция отстыковки велась на сайте NASA.

В компании SpaceX уточнили, что в атмосферу земли корабль вернется в течение 19 часов. Отстыковку Crew Dragon раньше переносили из-за неблагоприятных погодных условий.

Кикина находилась на МКС с октября 2022 года. Она стала первым российским космонавтом, совершившим полет на корабле Crew Dragon. Кикина также является единственной женщиной в отряде космонавтов «Роскосмоса».

3 марта корабль Crew Dragon с космонавтом Андреем Федяевым, который сменит Кикину, пристыковался к МКС. Кроме россиянина на борту корабля находились американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.