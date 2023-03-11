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11:16, 11 марта 2023Наука и техника

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом Кикиной успешно отстыковался от МКС для возвращения

Фото: Joe Skipper / Reuters

Корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Анна Кикина, отстыковался от Международной космической станции (МКС), чтобы вернуться за Землю. Трансляция отстыковки велась на сайте NASA.

В компании SpaceX уточнили, что в атмосферу земли корабль вернется в течение 19 часов. Отстыковку Crew Dragon раньше переносили из-за неблагоприятных погодных условий.

Кикина находилась на МКС с октября 2022 года. Она стала первым российским космонавтом, совершившим полет на корабле Crew Dragon. Кикина также является единственной женщиной в отряде космонавтов «Роскосмоса».

3 марта корабль Crew Dragon с космонавтом Андреем Федяевым, который сменит Кикину, пристыковался к МКС. Кроме россиянина на борту корабля находились американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

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Анастасия Шейкина
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