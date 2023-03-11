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22:42, 11 марта 2023Интернет и СМИ

Творческий вечер Познера в Москве отменили

Запланированный на 8 апреля творческий вечер журналиста Владимира Познера в Москве отменен

Фото: Tatiana Gomozova / Reuters

В Москве отменили творческий вечер российского телеведущего и журналиста Владимира Познера. Об этом сообщается на сайте Московского международного дома музыки.

Мероприятие было запланировано на 8 апреля. «Уважаемые зрители, мероприятие, ранее перенесенное с 26 ноября 2022 года, отменено», — говорится в сообщении.

Как следует из описания мероприятия, в ходе встречи Познер должен был поделиться своим мнением по актуальным вопросам современности. Также ожидалось, что журналист ответит на вопросы публики.

Ранее Познер назвал автора расследования о «Северных потоках» Сеймура Херша независимым журналистом. Он отметил, что его американский коллега производил впечатление человека, «вполне приятного в беседе, но при этом очень сдержанного и закрытого».

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Марина Совина
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