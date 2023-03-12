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23:47, 12 марта 2023Бывший СССР

Саакашвили заявил о прогнозируемом у него диагнозе из-за потери веса

Саакашвили заявил, что потеря веса грозит развитием у него полиорганной недостаточности

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Врачи прогнозируют бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили развитие полиорганной недостаточности из-за сокращения веса почти вдвое. Об этом политик сообщил телеканалу Sky News.

Отмечается, что журналистам британского телеканала отказали в посещении экс-лидера в больнице, однако нужную информацию удалось получить через его адвоката Шалву Хачапуридзе.

По словам Саакашвили, изначально он весил 120 килограммов, сейчас вес упал до 64 килограммов. Снижение веса ниже 60 килограммов повлечет за собой развитие полиорганной недостаточности, сообщил политик.

«Я все время нахожусь в постели, мои кости распадаются, и это причиняет мучительную боль», — отметил он. Хачапуридзе заключил, что Саакашвили выглядит «как заключенный в концентрационном лагере в нацистской Германии».

2 марта апелляционный суд Тбилиси отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. По словам врача Георгия Григолии, политик находится в критическом состоянии. Он проходит лечение в тбилисской клинике.

Марина Совина
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