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01:25, 12 марта 2023Силовые структуры

Мужчина пришел в школу с пистолетом и металлической трубой

Сотрудники Росгвардии в Москве задержали мужчину, пришедшего в школу с пистолетом

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пришел в одну из школ Москвы с пистолетом и металлической трубой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

Как стало известно, инцидент произошел в учебном заведении на улице Пестеля. Мужчина вошел в здание школы и начал неадекватно себя вести, после чего достал «предмет, конструктивно схожий с пистолетом», а также металлическую трубу. Через некоторое время он скрылся в неизвестном направлении. Позже 29-летнего жителя Москвы задержали.

В феврале 16-летний подросток пронес в школу пистолет с патронами на юго-западе Москвы. Уточняется, что с подростком проведена воспитательная беседа.

Марина Совина
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