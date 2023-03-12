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12:09, 12 марта 2023Россия

Российский танк уничтожил украинский наблюдательный пункт

Российский танк уничтожил украинский наблюдательный пункт по координатам из разведданных

Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» уничтожил украинский наблюдательный пункт. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам командира танковой роты, координаты наблюдательного пункта были получены по разведданным. «Для меня как для командира роты самое главное — сохранить жизни моего личного состава, данного экипажа», — заявил он.

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Другой член экипажа рассказал РИА Новости, что при отходе танка после стрельбы сработала система дымовой завесы «Туча». «В данный момент экипаж возвращается на место ожидания в тыловую зону для получения следующих координат», — добавил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что 10 марта российские военные за минувшие сутки уничтожили свыше 50 бойцов ВСУ на херсонском направлении. Украина также потеряла три боевые бронированные машины, четырнадцать авто и склад боеприпасов бригады теробороны ВСУ.

Алиса Дмитриева
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