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14:40, 11 марта 2023Россия

Минобороны назвало суточные потери ВСУ на херсонском направлении

Минобороны России заявило о потере Украиной более 50 военных на херсонском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные за минувшие сутки уничтожили свыше 50 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что на данном направлении Украина также потеряла три боевые бронированные машины, четырнадцать авто, а также склад боеприпасов бригады теробороны ВСУ.

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8 марта оборонное ведомство отчитывалось, что за сутки там было уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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