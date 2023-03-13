СКР возбудил дело после приостановки движения на участке БКЛ в Москве

СК возбудил дело после приостановки движения на БКЛ из-за выброса песка и глины на пути

Следователи возбудили дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ по забору грунта на западе Москвы, которые привели к приостановке движения поездов на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, земельными работами занимались сотрудники частной строительной компании. Сейчас следователи изымают строительную и проектную документацию, договоры субподряда и другие документы.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова, строители вели бурильные работы над тоннелем метро между станциями «Аминьевская» и «Мичуринский проспект». В процессе работ бурильная машина пробурила отверстие. Это привело к выбросу песка и глины на пути Московского метрополитена. Это и стало причиной инцидента.

О приостановке движения на участке БКЛ от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» дептранс сообщил в 10:42. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Горожанам рекомендовали пользоваться наземным городским транспортом. В 12:25 движение было восстановлено.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что благодаря открытию движения по всей БКЛ на многих маршрутах пассажиры каждый день могут сэкономить до 45 минут.

