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14:04, 13 марта 2023Россия

В Москве восстановлено движение поездов на БКЛ

Дептранс: движение поездов на Большой кольцевой линии восстановлено

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Движение поездов на Большой кольцевой линии московского метрополитена полностью восстановлено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В столичном департаменте отметили, что движение было восстановлено в 12:25 и осуществляется в соответствии с графиком.

О прекращении движения на участке БКЛ от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» из-за проверки инфраструктуры дептранс сообщил в 10:42. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Горожанам рекомендовали пользоваться наземным городским транспортом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что благодаря открытию движения по всей БКЛ на многих маршрутах пассажиры каждый день могут сэкономить до 45 минут.

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Варвара Кошечкина
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