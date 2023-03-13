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14:33, 13 марта 2023Россия

Названа причина остановки движения на БКЛ в московском метро

Дептранс Москвы: остановка движения на БКЛ произошла из-за незаконных работ застройщика

Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

Остановка движения на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена произошла из-за незаконных работ застройщика. Причина произошедшего сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

Компания «Донстрой» организовала бурильные работы над тоннелем метро между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская» без согласования с Московским метрополитеном, говорится в сообщении. Из-за отсутствия строительного контроля бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь. В результате на участке от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» было остановлено движение поездов.

Отмечается, что движение по внешней стороне не останавливалось, горожане также могли воспользоваться альтернативными маршрутами. Метрополитен обратился в городское управление Следственного комитета (СК) и ГУМВД по Москве для проведения проверок и возбуждения уголовного дела.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что движение поездов на БКЛ полностью восстановлено.

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Варвара Кошечкина
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