Михаил Романов предложил обеспечить участников СВО бесплатной мобильной связью

Михаил Романов предложил предоставить участникам СВО на передовой бесплатную связь

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов направил депутатский запрос министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву с предложением проработать с операторами сотовой связи возможность обеспечения российских военнослужащих в зоне СВО бесплатной мобильной связью.

Это предложение прозвучало ранее от жен и матерей мобилизованных петербуржцев, в рамках встречи на региональной неделе. По мнению депутата, бойцы вне боя должны иметь бесплатную возможность связаться с семьями. Михаил Романов убежден, что это положительно скажется на укреплении боевого духа российских военнослужащих в зоне СВО.

В своем запросе парламентарий указывает на то, что ведущие операторы связи предоставляют бесплатные услуги ветеранам Великой Отечественной войны. Так, с 1 мая 2020 года «Ростелеком» отменил на постоянной основе плату за стационарную телефонную связь для всех ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, в каком бы регионе они не проживали.

Во время пандемии коронавируса партия «Единая Россия» и Минцифры России поддержали инициативу ВОД «Волонтеры Победы» об обеспечении всех ветеранов и инвалидов ВОВ бесплатными сотовыми телефонами и мобильной связью.

В некоторых субъектах эту практику теперь отчасти распространяют на сегодняшних фронтовиков – участников СВО. Так, рязанские власти на базе местных военкоматов стали организовывать коллективные сеансы видеосвязи бойцов СВО с семьями.

Парламентарий напомнил в своем обращении о том, как легендарные треугольники полевой почты во время Великой Отечественной войны поддерживали наших солдат в бою, давали им силы для атак, укрепляли чувство ответственности за страну, которую они защищали.

В запросе депутата отмечается, что руководство СССР в 1941 году создало исключительные условия для доставки армейской почты. Наравне с боевым обеспечением армии военным почтовым грузам был отдан приоритетный характер. По рассказам ветеранов, вовремя доставленное из дома письмо было для солдат Советской Армии гораздо важнее, чем полевая кухня. Газета «Правда» в августе 1941-го года в одной из своих передовых статей писала о том, как «каждое полученное письмо или посылка придают бойцам сил и вдохновляют на новые подвиги».

«Сегодня Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России имеет возможность обратиться к сотовым операторам большой четверки для проработки возможности предоставления участникам СВО бесплатной сотовой связи с учетом обеспечения безопасности коммуникаций в условиях проведения специальной военной операции. Необходимо сформировать порядок использования сотовых телефонов исключительно вне боевой ситуации. Кроме того, требуется проработать механизмы использования бесплатной сотовой связи российскими военнослужащими на территории вновь присоединенных регионов, где до сих пор действуют украинские мобильные сети», — говорится в депутатском запросе Михаила Романова Максуту Шадаеву.

Парламентарий просит министра поддержать инициативу и рассмотреть возможность проведения межведомственных совещаний по реализации данной инициативы с участием ответственных представителей ведущих российских операторов сотовой связи.

