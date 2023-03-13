В Донецке сообщили о двух пострадавших в результате обстрела ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о двух пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека.

«В результате обстрела Куйбышевского района (Донецка) в 18:00 ранения получили женщина 1955 года рождения и мужчина 1960 года рождения», — написал градоначальник.

Он уточнил, что пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заявил, что подразделения приближаются к железной дороге, через которую украинские военные перебрасывают резервы в Часов Яр, а потом в Артемовск (украинское название — Бахмут). По словам бойца, силы ЧВК активно продвигаются северо-западнее города, перерезая пути снабжения армии Украины.