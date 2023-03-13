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13:32, 13 марта 2023Силовые структуры

ФСБ уличила депутата в махинациях с налогами на почти три миллиона рублей

СКР возбудил дело о мошенничестве на 2,9 млн руб против муниципального депутата Кандалакши

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве против муниципального депутата города Кандалакша. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ведомства по Мурманской области.

В совершении преступления мужчину уличили сотрудник регионального управления ФСБ.

По версии следствия, с февраля 2020-го по ноябрь 2020 года депутат сговорился с номинальным директором транспортного предприятия и предоставил в горадминистрацию подложные документы о якобы перечисленных налогах на доходы работников. На этом основании власти перечислили ему почти три миллиона рублей в качестве субсидии.

Депутату предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Любовь Ширижик
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