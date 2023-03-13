Россиянину дали восемь лет за попытку заживо сжечь подругу на глазах у ее детей

Житель Канска обвинил подругу в любви к алкоголю и поджег на глазах у ее маленьких сыновей

В Канске 36-летнего местного жителя осудили на восемь лет за покушение на убийство 31-летней возлюбленной, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным следствия, пара начала встречаться весной 2022 года. Утром 5 июля мужчина приехал в гости к своей подруге — та жила в доме на улице Чкалова в Канске. Они начали выпивать вместе в сенях. Во время застолья россиянин обвинил женщину в чрезмерной любви к алкоголю из-за частого употребления спиртных напитков. В ходе ссоры фигурант взял бутылку горючего, сделанного на основе разбавленного этилового спирта, облил им оппонентку и поджег.

В это время дома находились двое сыновей женщины — трехлетний и 10-летний мальчики, а также ее знакомая с маленьким ребенком. Понимая, что огонь может распространиться по всему дому, мужчина не попытался потушить пламя.

Потерпевшая сама сорвала с себя одежду, потушила огонь и обратилась за помощью к соседям. Те вызвали скорую. Женщину доставили в больницу, у нее диагностировали телесные повреждения средней тяжести в виде термических ожогов общей площадью 10-21% поверхности тела. Ее кавалера вскоре задержали.