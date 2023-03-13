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12:58, 13 марта 2023Культура

Кинокритик высказалась о лауреатах премии «Оскар-2023»

Кинокритик Альперина: лучшим фильмом должен был стать «На Западном фронте без перемен»

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Кинокритик Сусанна Альперина убеждена, что лучшим фильмом на премии «Оскар-2023» должен был стать «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера. О лауреатах премии она высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

12 марта в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония награждения кинопремии «Оскар». Лучшим фильмом была названа картина Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта «Все везде и сразу».

Меня разочаровал приз за лучший фильм. Фильм «Все везде и сразу» хороший, но в данное время лучше бы академики проголосовали за другую картину

Сусанна Альперинакинокритик

«У меня была непопулярная точка зрения. Я предсказывала, что лучшим фильмом будет "На Западном фронте без перемен". Я не могу сказать, что он совершенен с точки зрения кино, но в данном случае, я считаю, что "Оскар" сам себе противоречит. Потому что если лучшим документальным полнометражным фильмом стал "Навальный", то лучший фильм должны были дать "На Западном фронте без перемен". Если вы уже идете, что называется, в нерв дня, то будьте последовательны во всем», — объяснила свое мнение Альперина.

Проза Эриха Марии Ремарка плюс кино — талантливое, сильное кино — заслуживало наивысшей награды, убеждена кинокритик.

«Но я понимаю, почему дали награду фильму "Все везде и сразу". Во-первых, "Оскар" уже давно развернут в сторону Азии. Мы это видим и по другим годам. Во-вторых, "Все везде и сразу" — это хорошая работа. Там столько режиссерской фантазии», — оценила собеседница «Ленты.ру».

На мой взгляд, это фильм, достойный призов. И я даже предсказала часть из них. Несомненно, лучший монтаж. Несомненно, Мишель Йео — лучшая женская роль. Несомненно, Джейми Ли Кертис — лучшая роль второго плана. Эти все призы должны были быть у «Все везде и сразу»

Сусанна Альперинакинокритик

«Но вот главный приз лучше было отдать "На Западном фронте без перемен", который победил в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и в номинации "Лучшая работа оператора"», — отметила Альперина.

Также кинокритик рассказала, что некоторые лауреаты «Оскар-2023» были заранее понятны. «Очень ожидаемо было, что у Брендана Фрейзера будет лучшая мужская роль. Так и получилось. И то, что я тоже предсказала правильно, что "Naatu Naatu" из фильма "RRR" — лучшая песня. Тут тоже не было никаких сомнений», — заключила кинокритик.

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Картина «Все везде и сразу» стала рекордсменом по количеству наград, забрав семь статуэток. Помимо наград за лучший фильм и лучшую режиссуру, лента также завоевала премию за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. Также три статуэтки забрали актеры, сыгравшие в фильме: Мишель Йео, Ке Хюи Кван и Джейми Ли Кертис.

На втором месте по количеству наград на премии «Оскар-2023» оказалась немецкая лента режиссера Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен», основанная на одноименном романе Эриха Марии Ремарка. Картину назвали лучшим иностранным фильмом. Кроме того, кинолента завоевала приз за лучшую операторскую работу и лучшую работу художника-постановщика. Также композитор Фолькер Бертельман, написавший музыку к немецкому фильму, получил награду за лучший оригинальный саундтрек.

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Алена Шевченко
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