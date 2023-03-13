Появились подробности об улучшении состояния Костомарова

«Матч ТВ»: врачи могут снять Костомарова с ИВЛ, если сохранится положительная динамика

В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова наблюдается положительная динамика. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

«В состоянии Костомарова есть некоторые улучшения. Если такая динамика сохранится, то врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия с ИВЛ», — раскрыл подробности собеседник издания. Источник РБК добавил, что о выписке на данный момент речи быть не может.

10 марта «Спорт-Экспресс» сообщал, что фигурист постепенно приходит в себя, однако врачи не исключили вероятность проведения еще одной операции для удаления отмерших из-за сепсиса тканей. 4 марта стало известно, что Костомаров постепенно выходит из комы. Ранее появилась информация, что у спортсмена произошел микроинсульт.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации Telegram-каналов «112» и Mash, фигуристу ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.