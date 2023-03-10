Стало известно о еще одной грозящей Костомарову ампутации

«Спорт-Экспресс»: врачи не исключили вероятность еще одной ампутации у Романа Костомарова

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Их «Спорт-Экспрессу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, состояние фигуриста стабилизировалось, и он постепенно приходит в себя. Однако по-прежнему остается угроза еще одной ампутации: врачи не исключили вероятность проведения операции для удаления отмерших из-за сепсиса тканей. «Сепсис не ярко выражен, но убирать его придется, непонятно на сколько», — заявил источник.

Также сообщается, что Костомаров продолжает находиться под аппаратом стимуляции легких. Отмечается, что процессы в организме еще не наладились, поэтому отключить спортсмена от аппаратов нельзя.

7 марта Telegram-канал Mash сообщил, что у Костомарова прогрессирует сепсис на руках и ногах. Отмечалось, что медики не могут остановить заражение, поэтому есть угроза проведения еще нескольких ампутаций. Однако позднее источник Sport24 опроверг эту информацию.

4 марта стало известно, что олимпийский чемпион постепенно выходит из комы. Ранее, 26 февраля, сообщалось, что у Костомарова произошел микроинсульт, после чего его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа.

Роман Костомаров был госпитализирован 10 января. У олимпийского чемпиона выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.