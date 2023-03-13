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16:00, 13 марта 2023Бывший СССР

В США назвали причину больших потерь ВСУ в Артемовске

WSJ: ВСУ несут большие потери в Артемовске из-за проблем с боеприпасами и вывозом раненых

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Артемовске (украинское название — Бахмут) из-за проблем с доставкой боеприпасов и вывозом раненых. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal.

По данным журналистов, украинские военные больше не могут использовать мощеные дороги для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, а грунт остается непроходимым для многих видов колесного транспорта.

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Алевтина Запольская
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