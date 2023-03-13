В Великобритании сообщили о невиданных для НАТО потерях украинской армии

The Times: украинские медики сталкиваются с масштабами потерь, ранее не знакомых НАТО

Украинские медики сталкиваются с невиданными для НАТО боевыми потерями среди военных. Об этом сообщает британская газета Times.

Как сообщают в издании, во время боевых действий украинские медики «становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потери, которые не знакомы НАТО».

Журналисты также отметили, что в декабре 2022 года на конференции для высшего медицинского персонала стран Североатлантического альянса в Эстонии украинские участники «поняли, что теперь настала их очередь обучать войска НАТО всему».

Ранее испанская газета El Pais сообщала, что в ходе российско-украинского конфликта потери Киева достигли десятков тысяч человек.