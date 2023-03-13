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12:09, 13 марта 2023Бывший СССР

На Западе заявили о десятках тысяч погибших бойцов ВСУ

El Pais: Киев потерял десятки тысяч человек в ходе боевых действий

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В ходе российско-украинского конфликта Киев потерял десятки тысяч человек, пишет испанская газета El Pais.

При этом вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что страна испытывает нехватку военнослужащих, в то время как боевые действия проходят уже больше года и украинская сторона потеряла десятки тысяч солдат.

Также чиновница предположила, что в Артемовске (украинское название — Бахмут), где продолжаются масштабные бои, может оставаться одна тысяча жителей. Верещук отметила, что Украина ценит предоставленную ей помощь, но Киев нуждается в большем количестве оружия и боеприпасов.

Ранее Financial Times сообщила, что на Западе признали, что Вооруженные силы Украины несут потери по всей линии фронта.

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Варвара Кошечкина
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