На Западе заявили о десятках тысяч погибших бойцов ВСУ
El Pais: Киев потерял десятки тысяч человек в ходе боевых действий
В ходе российско-украинского конфликта Киев потерял десятки тысяч человек, пишет испанская газета El Pais.
При этом вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что страна испытывает нехватку военнослужащих, в то время как боевые действия проходят уже больше года и украинская сторона потеряла десятки тысяч солдат.
Также чиновница предположила, что в Артемовске (украинское название — Бахмут), где продолжаются масштабные бои, может оставаться одна тысяча жителей. Верещук отметила, что Украина ценит предоставленную ей помощь, но Киев нуждается в большем количестве оружия и боеприпасов.
Ранее Financial Times сообщила, что на Западе признали, что Вооруженные силы Украины несут потери по всей линии фронта.