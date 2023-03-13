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11:19, 13 марта 2023Бывший СССР

Вице-премьер Украины не согласилась с утверждением о нехватке солдат

El Pais: вице-премьер Украины Верещук заявила, что ВСУ хватает солдат, несмотря на потери

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не испытывают нехватки в личном составе, заявила испанской газете El Pais вице-премьер страны Ирина Верещук.

«Она отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на то, что страна уже более года ведет высокоинтенсивные боевые действия и несмотря на десятки тысяч погибших», — говорится в публикации.

Накануне в сети опубликовали аудиозапись, являющуюся, как заявляется, прослушкой разговора депутата Верховной рады Украины Игоря Негулевского и экс-депутата страны Николая Тищенко. Негулевский делится планами получить контроль над украинским министерством экологии, получить 200 миллионов долларов и уехать в Азию.

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Алевтина Запольская
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