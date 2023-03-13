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10:27, 13 марта 2023Бывший СССР

Депутат Рады заявил о планах получить 200 миллионов долларов и уехать в Азию

Появилась прослушка депутата Рады, где тот делится планами украсть 200 миллионов долларов

Фото: Офис Президента Украины / Reuters

Аудиозапись, являющуюся, как заявляется, прослушкой разговора депутата Верховной рады Украины Игоря Негулевского и экс-депутата страны Николая Тищенко, опубликовал в Telegram глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и ряд других каналов.

Парламентарий от партии президента республики Владимира Зеленского «Слуга народа» Негулевский заявляет, что хочет установить контроль над украинским Министерством экологии. Там он намеревается получить 200 миллионов долларов, которых ему «до конца жизни хватит».

«Уехать в мою неизведанную ни капли Азию и *** (вряд ли — прим. "Ленты.ру") меня там кто найдет», — озвучивает свой план Негулевский, который он намеревается реализовать в течение нескольких месяцев.

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Также украинский депутат сообщил, что собирается выводить средства через оффшоры и швейцарские банки, которые не раскрывают конечного бенефициара.

Ранее сообщалось, что собеседник Негулевского Тищенко, родственник главы офиса президента Украины, уехал в Европу, а затем в Таиланд. Вскоре его исключили из «Слуги народа».

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Алевтина Запольская
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