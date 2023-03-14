У здания парламента Грузии повесят новый флаг ЕС взамен сожженного

В парламенте Грузии заявили, что повесят новый флаг ЕС взамен сожженного протестующими

У здания парламента Грузии повесят новый флаг Европейского союза (ЕС) взамен того, который во вторник сожгли протестующие. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что сторонники «Консервативного движения» Грузии сожгли флаг Евросоюза у здания парламента. Взамен они вывесили флаг Грузии.