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13:34, 14 марта 2023Бывший СССР

Протестующие сожгли флаг ЕС перед парламентом Грузии

Сторонники «Консервативного движения» Грузии сожгли флаг Евросоюза у парламента в Тбилиси

Сторонники «Консервативного движения» Грузии сожгли флаг Евросоюза (ЕС) у парламента страны, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Синее полотно положили на землю рядом со зданием и подожгли. Вокруг горящего флага европейского объединения собрались десятки протестующих. Многие снимали происходящее на телефоны.

Вместо флага ЕС сторонники движения повесили флаг Грузии. Как утверждает издание, за порчу флага Евросоюза могут назначить штраф в тысячу лари (387 долларов).

14 марта участники и симпатизанты «Консервативного движения» Грузии прошли по проспекту Руставели в Тбилиси, перекрыв дорогу, и начали митинг у здания парламента республики. Протестующие поддерживают курс властей страны на противодействие иностранному влиянию и выступают за нормализацию отношений с Россией. В настоящий момент демонстранты устанавливают сцену у здания законодательного органа Грузии.

Они также критикуют участников предыдущих митингов, которые выступали против принятия закона об иностранных агентов. Тогда митингующие добились отзыва документа из парламента.

Варвара Кошечкина
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